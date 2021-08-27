Умер еще один пострадавший в июньском ДТП в Лесном

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За жизнь свердловчанина боролись 2,5 месяца Фото:
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Смертельное ДТП в Лесном

В больнице скончался еще один пострадавший в ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область). Таким образом, число погибших в результате июньской аварии увеличилось до восьми человек.

О новой жертве ДТП сообщил генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергей Жамилов, где работал погибший. «Сегодня пришли скорбные новости. 2,5 месяца лучшие медики Екатеринбурга боролись за жизнь нашего коллеги <…>. Но, к сожалению, травмы, полученные в трагическом ДТП 10 июня, оказались слишком тяжелыми», — написал Жамилов в своем telegram-канале.

ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. При наезде служебного автобуса автобуса на остановку погибли семь человек, 15 получили травмы (часть из них была вертолетами доставлена в медучреждения Екатеринбурга). Обвиняемыми по факту гибели свердловчан стали водитель, механик и директор автопредприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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