В Свердловской области расширяют меры поддержки для бойцов СВО

В Свердловской области планируют ввести новые меры поддержки участников спецоперации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области расширят меры поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

«Депутаты заксобрания принимают законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, постоянно взаимодействуют с исполнительными органами власти. Комплекс мер поддержки будет, как подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Владимирович Паслер, расширяться и дальше», — рассказала Бабушкина на брифинге после заседания регионального парламента.

В 2025 году, по словам губернатора, расходы на помощь бойцам СВО и их семей значительно выросли по сравнению с прошлым годом, превысив тридцать миллиардов рублей. На данный момент в регионе действуют 17 мер поддержки. В частности, им предоставляется частичная компенсация расходов на газификацию, а также положена выплата на покупку земельного участка.

Продолжение после рекламы