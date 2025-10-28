Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области расширяют меры поддержки для бойцов СВО

28 октября 2025 в 16:13
В Свердловской области планируют ввести новые меры поддержки участников спецоперации

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области расширят меры поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

«Депутаты заксобрания принимают законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, постоянно взаимодействуют с исполнительными органами власти. Комплекс мер поддержки будет, как подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Владимирович Паслер, расширяться и дальше», — рассказала Бабушкина на брифинге после заседания регионального парламента. 

В 2025 году, по словам губернатора, расходы на помощь бойцам СВО и их семей значительно выросли по сравнению с прошлым годом, превысив тридцать миллиардов рублей. На данный момент в регионе действуют 17 мер поддержки. В частности, им предоставляется частичная компенсация расходов на газификацию, а также положена выплата на покупку земельного участка.

В октябре губернатор Свердловской области анонсировал новую меру поддержки. Так с 1 января 2026 года стоимость аренды земли под индивидуальное строительство и садоводство для участников СВО снизят в десять раз. Обо всех выплатах и льготах, положенных данной категории граждан, URA.RU писало в отдельном материале. 

