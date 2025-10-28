В Свердловской области расширяют меры поддержки для бойцов СВО
28 октября 2025 в 16:13
В Свердловской области планируют ввести новые меры поддержки участников спецоперации
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
на брифинге после заседания регионального парламента.
В октябре губернатор Свердловской области анонсировал новую меру поддержки. Так с 1 января 2026 года стоимость аренды земли под индивидуальное строительство и садоводство для участников СВО снизят в десять раз. Обо всех выплатах и льготах, положенных данной категории граждан, URA.RU писало в отдельном материале.
