Опубликовано видео с места крушения СУ-24 в Пермском крае

Бомбардировщик рухнул в тайгу
новость из сюжетаВ Пермском крае разбился военный самолет
Местные жители побывали на месте крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. На видео, имеющемся в распоряжении URA.RU виден дым и сломанные деревья.
Тактический бомбардировщик Су-24 разбился вечером 27 августа в Верещагинском округе Пермского края. Двое пилотов катапультировались. Технику перегоняли на ремонт.
Очевидцы, нашедшие летчиков рассказали URA.RU об их состоянии. Оба госпитализированы. Один летчик сломал руку, травмы второго оказались тяжелее.
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