Опубликовано видео с места крушения СУ-24 в Пермском крае

Бомбардировщик рухнул в тайгу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Пермском крае разбился военный самолет

Местные жители побывали на месте крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. На видео, имеющемся в распоряжении URA.RU виден дым и сломанные деревья.

Тактический бомбардировщик Су-24 разбился вечером 27 августа в Верещагинском округе Пермского края. Двое пилотов катапультировались. Технику перегоняли на ремонт.

Очевидцы, нашедшие летчиков рассказали URA.RU об их состоянии. Оба госпитализированы. Один летчик сломал руку, травмы второго оказались тяжелее.