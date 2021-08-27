27 августа 2021

Опубликовано видео с места крушения СУ-24 в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , истребитель, бомбардировщик, су-24, авиационный комплекс
Бомбардировщик рухнул в тайгу Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае разбился военный самолет

Местные жители побывали на месте крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. На видео, имеющемся в распоряжении URA.RU виден дым и сломанные деревья.

Тактический бомбардировщик Су-24 разбился вечером 27 августа в Верещагинском округе Пермского края. Двое пилотов катапультировались. Технику перегоняли на ремонт.

Очевидцы, нашедшие летчиков рассказали URA.RU об их состоянии. Оба госпитализированы. Один летчик сломал руку, травмы второго оказались тяжелее.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...