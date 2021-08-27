27 августа 2021

Очевидцы крушения Су-24 в Пермском крае рассказали о пострадавших

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Военный самолет разбился в лесу в Пермском крае (архивное фото) Фото:
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В Пермском крае разбился военный самолет

Пилоты, катапультировавшиеся из потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24, пострадали в результате приземления. Один из летчиков сломал только руку, травмы другого оказались серьезнее, рассказали URA.RU очевидцы произошедшего.

«Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — рассказала местная жительница.

Тактический бомбардировщик Су-24 разбился вечером 27 августа в Верещагинском округе Пермского края. Двое пилотов катапультировались. За ними отправили вертолет поисково-спасательной службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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