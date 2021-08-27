27 августа 2021

В Ярославле загорелась реанимация в больнице. Есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате пожара погибли три пациента на ИВЛ Фото:

В результате пожара в реанимационном отделении больницы №3 в Ярославле погибло три пациента. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ», — цитирует ТАСС спасателей.

Причины пожара выясняются. Пожар потушили до прибытия пожарных. Причиной смерти пациентов стало отключение аппаратов ИВЛ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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