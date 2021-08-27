В результате пожара погибли три пациента на ИВЛ
В результате пожара в реанимационном отделении больницы №3 в Ярославле погибло три пациента. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах.
«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ», — цитирует ТАСС спасателей.
Причины пожара выясняются. Пожар потушили до прибытия пожарных. Причиной смерти пациентов стало отключение аппаратов ИВЛ.
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