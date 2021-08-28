Специалист Минздрава предупредил о вспышке COVID из-за 1 сентября

Ожидается рост заболеваемости после начала учебного года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В сентябре в России ожидается рост заболеваемости COVID из-за начала учебного года. Об этом URA.RU сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Подъема заболеваемости стоит ждать, потому что дети болеют коронавирусом. С началом учебного года процесс может больше активизироваться. Увеличится количество социальных контактов, дети будут общаться более продолжительно и более близко, в том числе в закрытых помещениях. Обучение будет очное, поэтому можно предполагать, что такое вполне может быть. В течение месяца примерно после начала учебного года стоит ожидать роста заболеваемости», — рассказал URA.RU Сергей Токарев.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в разговоре с URA.RU также заявил, что в конце сентября возможен рост заболеваемости. «В конце сентября надо быть аккуратными. Никаких локдаунов и запретов [можно не вводить], просто знать, что идет осеннее обострение», — отметил Игорь Гундаров.

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