Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID

Более 500 тысяч школьников переболели коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники относятся к группе риска по развитию тяжелых форм коронавируса. Об этом в ходе Общероссийского родительского собрания заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«На сегодня более 500 тысячи несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», — сказал Олег Салагай в ходе собрания, трансляция которого велась на сайте Минпросвещения РФ.

Также замглавы ведомства рассказал о постепенном возвращении профилактических осмотров учащихся, которые были приостановлены на время пандемии. По словам Салагая, эти осмотры нужны для профилактики тяжелых заболеваний среди школьников.

Ранее врачи относили к группам риска по коронавирусу преимущественно пожилых людей и имеющих хронические заболевания. Генетическую предрасположенность к заражению выявили у людей с болезнями легких, передает «Национальная служба новостей». В августе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России стали чаще заражаться коронавирусом и дети.