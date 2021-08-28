Российский футболист умер во время матча

23-летний вратарь погиб на поле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Калининграде 23-летний вратарь любительской команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев умер во время товарищеского матча с командой «Балтика-М». Об этом сообщает Калининградская областная федерация футбола (КОФФ).

«Сегодня во время тренировочного спарринга между командами „Балтика-М“ и „Красная Звезда“ (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев», — говорится в сообщении. Отмечается, что врачи три часа боролись за жизнь молодого футболиста, однако спасти его не удалось.

В калининградской областной Федерации футбола выразили соболезнования родным и близким Шишмарева. Там пообещали, что возьмут все расходы по организации похорон на себя.