СМИ: приплывшему в Японию россиянину откажут в статусе беженца

Япония передаст мужчину России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Миграционные власти Японии откажут в статусе беженца россиянину, приплывшему ранее на Хоккайдо с острова Кунашир. Его передадут России в ближайшее время.

Как сообщает газета Hokkaido, россиянин не соответствует необходимым требованиям, чтобы получить статус беженца, поэтому ему не выдадут временное разрешение на пребывание. Ожидается, что мужчину передадут генеральному консульству РФ в Саппоро на следующей неделе.

По данным издания, решение японских властей в том числе связано с позицией Токио в отношении южной части Курильских островов. В Японии их считают «исконной японской территорией». Предоставление статуса беженца россиянину с Кунашира противоречило бы этой позиции.

Гражданин РФ сообщил о побеге с Курил 21 августа. Он заявил, что искал в Японии политическое убежище. Предполагается, что он уплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, преодолев примерно 20 километров. Его заявление проверяют власти Японии, сообщают местные СМИ. По предварительной информации, россиянин жил на Курилах три года. В генконсульстве РФ в Саппоро сообщили, что Япония не стала предоставлять информацию о россиянине.