28 августа 2021

Российский атлет установил мировой рекорд на Паралимпиаде

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Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, золотая медаль
Россиянин Денис Гнездилов взял золото и поставил мировой рекорд на Паралимпийских играх Фото:

Легкоатлет из России Денис Гнездилов взял золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 сантиметров. Спортсмен установил новый мировой рекорд в данной дисциплине.

В финальных соревнованиях 34-летний россиянин в последней попытке показал результат 11,16 метра. Второе место занял спортсмен из Ирака Гарра Тнайаш (11,15 метра), бронза — у португальца Мигеля Монтейро (10,88 метра). Последнему принадлежал прошлый мировой рекорд. Гнездилов превзошел Монтейро на один сантиметр.

Сейчас у российской сборной 40 наград Паралимпиады: 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей. Первое золото команде принесла пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина.

Паралимпийские Игры проходят в Японии с 24 августа по 5 сентября. В них участвуют спортсмены с инвалидностью, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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