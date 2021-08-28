УФСБ России по Орловской области обнародовало имена фашистских карателей — выходцев с Украины, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирного населения. Данные содержатся в документах, рассекреченных в рамках проекта «Без срока давности».
Один из тех, кто фигурирует в допросах, — служивший в карательном отряде «Украинская компания» Александр Родин. Созданный в июне 1942 года отряд причастен к убийству 170 мирных жителей Знаменского района Орловской области, в том числе грудных детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы ФСБ.
В отряд, которым командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», входило около 50 человек. «Украинская команда» состояла из четырех взводов — комендантского, двух стрелковых и минометного.
Один из участников отряда, Иван Баюров, по словам Родина, в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района. Он лично убил восемь девушек и женщин. Сам Родин заявил, что расстрелял семь человек, среди которых было трое детей в возрасте до восьми лет.
Родин служил гитлеровцам до 12 февраля 1943 года. Сбежать в Германию у него не получилось, он остался в родном селе, впоследствии был арестован и обвинен в измене Родине. За это полагалась смертная казнь.
Командир «Украинской компании» Мирошниченко был арестован органами государственной безопасности СССР уже после войны. Впоследствии его расстреляли по приговору военного трибунала.
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