Документы времен Великой Отечественной рассекречены в рамках проекта «Без срока давности» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УФСБ России по Орловской области обнародовало имена фашистских карателей — выходцев с Украины, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирного населения. Данные содержатся в документах, рассекреченных в рамках проекта «Без срока давности».

Один из тех, кто фигурирует в допросах, — служивший в карательном отряде «Украинская компания» Александр Родин. Созданный в июне 1942 года отряд причастен к убийству 170 мирных жителей Знаменского района Орловской области, в том числе грудных детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы ФСБ.

В отряд, которым командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», входило около 50 человек. «Украинская команда» состояла из четырех взводов — комендантского, двух стрелковых и минометного.

Один из участников отряда, Иван Баюров, по словам Родина, в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района. Он лично убил восемь девушек и женщин. Сам Родин заявил, что расстрелял семь человек, среди которых было трое детей в возрасте до восьми лет.

Родин служил гитлеровцам до 12 февраля 1943 года. Сбежать в Германию у него не получилось, он остался в родном селе, впоследствии был арестован и обвинен в измене Родине. За это полагалась смертная казнь.

Командир «Украинской компании» Мирошниченко был арестован органами государственной безопасности СССР уже после войны. Впоследствии его расстреляли по приговору военного трибунала.

Фрагмент допроса Александра Родина Фото: скрин РИА «Новости»

Фрагмент допроса Александра Родина Фото: скрин РИА «Новости»