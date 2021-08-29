В деревне Подмосковья жители ввели мусульманский дресс-код. СК проводит проверку

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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, ислам, религия, молитва, мусульмане
Жители Аминовки призывают ходить в мусульманской одежде Фото:

Жители строящегося подмосковного поселения Аминовка начали навязывать жителям соседних деревень свой дресс-код. Основателем поселка является Амина Шабанова — создательница мусульманской одежды для женщин. Аминовка позиционирует себя как «халяльное эко-поселение».

«Тут жара была 30 градусов, женщины наши вышли, как обычно, в сарафанчиках, короткие штанишки и прочее. „Вы не должны так ходить!“ — это они нам так указывают», — приводит MK слова жительницы соседней деревни Нечесово.

Пользователи соцсетей считают происходящее «исламской колонизацией». Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете РФ. По факту строительства «халяльного поселка» будет проведена проверка. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Ранее российским мусульманам запретили браки с христианами и иудеями. Запрет связан с тем, что у мужа и жены должны быть общие ценности. Патриарх Кирилл призвал к сотрудничеству с исламским миром, пишет «Национальная служба новостей». Он заявил, что в церкви солидарны с мусульманами по ряду вопросов, касающихся традиционных ценностей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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