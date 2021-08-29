Осень в Центральной России наступит 2 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек раннее наступление осени в России. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. 2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень! В темное время суток температура воздуха понизится до +8…+13, а днем не выше +11…+16. Дальше же холодное дыхание Арктики будет только усиливаться», — написал Тишковец в Instagram.

Ранее Тишковец предрек смерчи российским регионам. Прохождение атмосферного фронта может вызвать шквал ветра в ряде регионов РФ. Он также поспорил с директором Гидрометцентра Романом Вильфандом о качестве прогнозов погоды.