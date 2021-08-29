Тишковец рассказал о резком похолодании в России. «Зарядят холодные дожди»

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Дождливый день. Тюмень, пешеходный переход, непогода, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом
Осень в Центральной России наступит 2 сентября Фото:

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек раннее наступление осени в России. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. 2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень! В темное время суток температура воздуха понизится до +8…+13, а днем не выше +11…+16. Дальше же холодное дыхание Арктики будет только усиливаться», — написал Тишковец в Instagram.

Ранее Тишковец предрек смерчи российским регионам. Прохождение атмосферного фронта может вызвать шквал ветра в ряде регионов РФ. Он также поспорил с директором Гидрометцентра Романом Вильфандом о качестве прогнозов погоды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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