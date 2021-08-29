29 августа 2021
28 августа 2021
27 августа 2021

В Тюменской области ожидается аномальная погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реабилитационный центр
Из-за ночных заморозков тюменцы могут лишиться урожая Фото:

Ночные заморозки ожидаются на юге Тюменской области в течение нескольких дней, погодная аномалия будет наблюдаться до 2 сентября. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Гидрометцентре.

«По 2 сентября на юге Тюменской области в ночные часы местами ожидаются заморозки. Температура воздуха будет колебаться от 0 до минус пяти градусов», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

Как отмечают синоптики, такие скачки температуры могут доставить проблемы садоводам и огородникам. Ночные заморозки грозят гибелью посевов.

Ранее URA.RU писало, что метеорологи составили прогноз погоды на 1 сентября в регионах России. Похолодание в европейской части России приведет к тому, что погода на Урале будет теплее.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...