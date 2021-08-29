В Тюменской области ожидается аномальная погода

Ночные заморозки ожидаются на юге Тюменской области в течение нескольких дней, погодная аномалия будет наблюдаться до 2 сентября. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Гидрометцентре.
«По 2 сентября на юге Тюменской области в ночные часы местами ожидаются заморозки. Температура воздуха будет колебаться от 0 до минус пяти градусов», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.
Как отмечают синоптики, такие скачки температуры могут доставить проблемы садоводам и огородникам. Ночные заморозки грозят гибелью посевов.
Ранее URA.RU писало, что метеорологи составили прогноз погоды на 1 сентября в регионах России. Похолодание в европейской части России приведет к тому, что погода на Урале будет теплее.
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