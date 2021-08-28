Метеорологи рассказали о погоде на 1 сентября в регионах России

В Москве ожидается резкая смена погоды после Дня знаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Теплая погода в центральной части России будет до 1 сентября, после чего в регион придет холодный воздух со Скандинавии. Об этом в беседе с URA.RU заявил метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Сейчас в средней полосе России хорошие +20-25 градусов, без осадков, теплая погода. Но здесь она продержится до 31, а местами до 1 сентября, затем с северо-запада к нам вторгнется воздух со Скандинавии с дождями», — сказал URA.RU Александр Шувалов.

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с URA.RU уточнила, что утро в столице 1 сентября будет около 15 градусов тепла. «Дневная температура по региону — +20-25, в Москве будет +22…+24 градуса тепла, то есть, температура будет выше климатической нормы на 2-3 градуса», — добавила собеседница агентства.

Шувалов отметил, что похолодание после 1 сентября в европейской части России приведет к тому, что погода на Урале будет теплее. «Эти два процесса будут взаимосвязаны: похолодание на европейской территории России приведет к тому, что теплый воздух начнет вытесняться на Урал, и на Урале потеплеет. Будем надеется, до +22 градусов», — подчеркнул метеоролог.

В Сибири ко Дню знаний установится прохладная погода, примерно на 2-3 градуса ниже нормы, добавил Шувалов. По его словам, на территориях за Байкалом будет хорошая погода без осадков до +25 градусов. На юге европейской территории РФ в первые дни сентября ожидается очень жаркая погода, заключил руководитель прогностического центра «МЕТЕО».