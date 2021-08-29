29 августа 2021

Ученые объяснили рост COVID-смертности при падении заболеваемости

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По словам врачей, сейчас умирают люди, заболевшие в начале лета Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российские ученые объяснили, почему сейчас в РФ показатели смертности от коронавируса высоки, несмотря на снижение числа заболевающих. На этот счет своими мнениями поделились директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Если вы будете составлять представление об уровне летальности, нужно соотносить его не с той заболеваемостью, которая есть сегодня. Через три-четыре недели мы увидим цифру, которая будет соответствовать сегодняшней заболеваемости», — приводит слова Чепурнова РБК.

Попович уточняет, что сейчас умирают люди, заболевшие ранее, в начале лета. «Это последствия высокой заболеваемости, смертность идет с большим лагом от месяца до сорока дней», — сказала она.

По данным федерального оперативного штаба, накануне в РФ выявили 19286 заболевших коронавирусом. Жертвами вируса за сутки стали 797 человек, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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