Ученые объяснили рост COVID-смертности при падении заболеваемости

По словам врачей, сейчас умирают люди, заболевшие в начале лета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские ученые объяснили, почему сейчас в РФ показатели смертности от коронавируса высоки, несмотря на снижение числа заболевающих. На этот счет своими мнениями поделились директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Если вы будете составлять представление об уровне летальности, нужно соотносить его не с той заболеваемостью, которая есть сегодня. Через три-четыре недели мы увидим цифру, которая будет соответствовать сегодняшней заболеваемости», — приводит слова Чепурнова РБК.

Попович уточняет, что сейчас умирают люди, заболевшие ранее, в начале лета. «Это последствия высокой заболеваемости, смертность идет с большим лагом от месяца до сорока дней», — сказала она.

По данным федерального оперативного штаба, накануне в РФ выявили 19286 заболевших коронавирусом. Жертвами вируса за сутки стали 797 человек, пишет RT.