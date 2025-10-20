Макрон встретился с Саркози перед его отправкой в тюрьму

Макрон принял Саркози в Елисейском дворце Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон провел тайную встречу с бывшим главой государства Николя Саркози накануне его заключения в тюрьму. Об этом 20 октября сообщает издание Le Figaro со ссылкой на собственные источники в окружении французского лидера.

«Макрон публично обязывается хранить молчание (по делу Саркози — прим. URA.RU), но это не помешало главе государства высказаться за кулисами. За несколько дней до начала помещения Николя Саркози в тюрьму, <...> бывший глава государства был тайно принят в Елисейском дворце», — сказано в материале Le Figaro.

По данным газеты, поводом для встречи стал приговор суда по делу о ливийском финансировании избирательной кампании Саркози. Отмечается, что встреча, длившаяся свыше часа, состоялась в Елисейском дворце и не освещалась публично. Согласно информации источников, Макрон не стал высказываться по поводу приговора, вынесенного судом, однако выразил обеспокоенность относительно практики немедленного исполнения решений и заключения Саркози под стражу непосредственно после вердикта суда первой инстанции.

В материале также сообщается, что французский президент подчеркнул, что пока глава государства занимает свой пост, он обладает иммунитетом. Однако по окончании срока полномочий такой защиты бывший президент уже не имеет.