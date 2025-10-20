Макрон встретился с Саркози перед его отправкой в тюрьму
Макрон принял Саркози в Елисейском дворце
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон провел тайную встречу с бывшим главой государства Николя Саркози накануне его заключения в тюрьму. Об этом 20 октября сообщает издание Le Figaro со ссылкой на собственные источники в окружении французского лидера.
«Макрон публично обязывается хранить молчание (по делу Саркози — прим. URA.RU), но это не помешало главе государства высказаться за кулисами. За несколько дней до начала помещения Николя Саркози в тюрьму, <...> бывший глава государства был тайно принят в Елисейском дворце», — сказано в материале Le Figaro.
По данным газеты, поводом для встречи стал приговор суда по делу о ливийском финансировании избирательной кампании Саркози. Отмечается, что встреча, длившаяся свыше часа, состоялась в Елисейском дворце и не освещалась публично. Согласно информации источников, Макрон не стал высказываться по поводу приговора, вынесенного судом, однако выразил обеспокоенность относительно практики немедленного исполнения решений и заключения Саркози под стражу непосредственно после вердикта суда первой инстанции.
В материале также сообщается, что французский президент подчеркнул, что пока глава государства занимает свой пост, он обладает иммунитетом. Однако по окончании срока полномочий такой защиты бывший президент уже не имеет.
Ранее стало известно, что экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать пятилетний тюремный срок в одиночной камере исправительного учреждения «Санте» в Париже. Суд признал 70-летнего политика виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2007 году со стороны ливийских властей. Начало исполнения наказания назначено на 21 октября. Несмотря на наличие в тюрьме специализированных помещений для особо уязвимых заключенных, Саркози не будет размещен в этих изоляторах — решение связано с его статусом и возрастом, однако исключений сделано не будет, передает 360.ru.
