В Белоруссии ввели ответственность за незаконные действия с БПЛА

В Беларуси ввели ответственность за незаконные действия с беспилотниками, среди которых ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БПЛА. Президент страны Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», сообщает пресс-служба главы государства.

«Устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.», — передает БЕЛТА слова пресс-службы Лукашенко. Пресс-служба пояснила, что документ направлен на защиту воздушного пространства и предотвращение угроз национальной безопасности.

Под административную ответственность попадут лица, впервые нарушившие порядок обращения с беспилотниками. В случае повторного нарушения, уже после административного взыскания, к нарушителям будет применяться уголовное наказание. Ранее Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений с Россией, которые предусматривают взаимную защиту граждан и расширение их прав, в том числе участие в местных выборах.