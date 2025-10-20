В Белоруссии ввели ответственность за незаконные действия с БПЛА
При повторном нарушении злоумышленнику грозит уголовное наказание
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Беларуси ввели ответственность за незаконные действия с беспилотниками, среди которых ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БПЛА. Президент страны Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», сообщает пресс-служба главы государства.
«Устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.», — передает БЕЛТА слова пресс-службы Лукашенко. Пресс-служба пояснила, что документ направлен на защиту воздушного пространства и предотвращение угроз национальной безопасности.
Под административную ответственность попадут лица, впервые нарушившие порядок обращения с беспилотниками. В случае повторного нарушения, уже после административного взыскания, к нарушителям будет применяться уголовное наказание. Ранее Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений с Россией, которые предусматривают взаимную защиту граждан и расширение их прав, в том числе участие в местных выборах.
