Ведомство Решетникова выступило против реформы вице-премьера

Минэкономразвития хочет отложить мусорную реформу на два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минэкономразвития предложило отложить до 2024 года реформу, которая требовала от производителей самостоятельно утилизировать товары и упаковку. Ее планировали начать с 1 января 2022 года, но в ведомстве посчитали, что этот срок «представляется нереализуемым».

«Указанный срок с 1 января 2022 г. с учетом объема проектируемых положений ‎и полномочий представляется нереализуемым. Целесообразно предусмотреть поэтапный переходный период для вступления в силу проекта акта продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра существенной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости», — сообщается в заключении Минэкономразвития на законопроект, предложенный Минприроды. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

Реформа расширенной ответственности производителя (РОП) предполагает, что производители будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить экосбор. Проект Минприроды, в том числе, предусматривает создание специального реестра в Единой государственной информационной системе учета отходов от использованных товаров (ЕГИС УОИТ). На товары, которых нет в реестре, будут вводить запрет. Концепцию реформы, в частности, утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии.

В Минэкономразвития, которое возглавляет Максим Решетников, обратили внимание, что сроки обсуждения поправок по РОП затянулись. Чтобы документ вступил в силу с 1 января 2022 года, он должен быть опубликован не позже 30 сентября 2021 года. Однако законопроект еще не согласован в правительстве.

Также Минэкономразвития перечислило риски реформы. Например, остановка оборота продукции и дефицит социально значимых товаров, которые могут возникнуть из-за необходимости вносить сведения о них в ЕГИС УОИТ. Также из-за роста нормативов утилизации упаковки до 100% могут вырасти цены на продукты, в частности молоко.

Ранее в Минпромторге заявили, что реформа РОП не вызовет дефицита продукции в российских магазинах. В ведомстве отметили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырех лет, а заявление о рисках похожи на манипуляции бизнеса. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что предпринимателям стоит «аккуратнее относиться» к подобным некорректным заявлениям, передает «Национальная служба новостей».