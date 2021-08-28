Курганским заключенным поставили пластиковые окна и кондиционеры

В швейном цехе ИК №7 поставили пластиковые окна и две сплит-системы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В швейном цехе юргамышской исправительной колонии №7 (Курганская область) установили пластиковые окна и сплит-системы. Их закупили на деньги, заработанные учреждением, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«В целях улучшения условий труда осужденных за счет полученной от производственной деятельности прибыли в цехе установили пластиковые окна, две сплит-системы. Теперь в любую погоду в помещении поддерживается комфортная температура», — говорится в сообщении.

На швейном производстве в центре трудовой адаптации ИК №7 трудится 83 женщины. Это более 90% трудоспособных осужденных. В колонии по заказу крупных организаций изготовляют широкий ассортимент продукции, в том числе сложные виды спецодежды — защитные и утепленные костюмы, уточняют в УФСИН. Продукцию поставляют как внутри региона, так и за его пределы. В этом году объемы производства учреждения уже превысили семь миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскую колонию строгого режима №2 (на станции Просвет) проверила комиссия ФСИН из Москвы. Ревизорам не понравилось, что у заключенных отсутствует бытовая техника — холодильник, микроволновка, чайник и электроплита. После этого появилась информация, что осужденным в ИК №2 пришлось делать постановочные фотографии с бытовой техникой.