В Кургане подросток возле школы разбил лицо девочке

Родители пострадавшего ребенка разыскивают обидчика через соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане разыскивают подростка, который на школьной площадке пнул мяч в лицо девочке. В результате девочка попала в больницу, на рану наложили швы, сообщают родители пострадавшего ребенка в курганских пабликах в соцсетях.

«Вчера 29.08.2021 примерно в 18:30 на футбольном поле школы №5, мальчик в составе нескольких соучастников, начали обзывать и пинать в играющих там девочек мяч. После очередного пинка, мяч попал моей дочери в лицо и разорвал губу. Когда поняли, что сделали, мальчишки сбежали. Сейчас дочь находится в больнице, где ей накладывают швы. После чего будут сняты побои и подано заявление в полицию. Хочу предложить родителям данного мальчика выйти со мной на связь», — говорится в посте курганской группы в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями обидчика и пострадавшего ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина отметила, что ситуация демонстрирует неумение детей знакомиться, общаться, делить игровое пространство, отвечать за свои поступки и выходить из конфликтной ситуации. Всему этому родители должны учить детей, либо помогать им на месте. «Учитывая, что ребенок получил травму, обращение в полицию — это законный путь отстаивания прав ребенка, требования компенсации морального вреда и затрат на лечение. На мой взгляд, родители мальчика, который обидел девочку, должны включиться в процесс, чтобы разъяснить своему ребенку, как правильно себя вести, и чтобы возместить вред, нанесенный девочке. Сейчас важно найти виновника. Но сам подход к поиску виновника не считаю правильным. Родители мальчика могут не согласиться с размещением фотографии ребенка в Интернете», — прокомментировала детский омбудсмен URA.RU.