Сийярто: Венгрия не допустит вступления Украины в Евросоюз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Венгрия выступает против присоединения Украины в ЕС
Венгрия выступает против присоединения Украины в ЕС Фото:

Власти Венгрии заблокируют обсуждения о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене.

«Мы не позволим открыть основную часть переговоров о вступлении [Украины в ЕС], а именно конкретные главы переговоров», — заявил Сийярто в беседе с журналистами. По словам главы внешнеполитического ведомства, на встрече в столице Дании на Венгрию вновь пытались оказать давление, чтобы Будапешт дал согласие на ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу. Однако позиция правительства остается прежней, подчеркнул глава венгерского МИД, добавив, что присоединение Киева угрожает экономической стабильности всей Европы. 

В последние месяцы Венгрия последовательно выступает против ускоренного приема Киева в Евросоюз. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, решение о начале переговоров было принято Советом Евросоюза в декабре 2023 года. В Будапеште также выступали против введения новых санкций против России, а точнее тех компаний, которые обеспечивают страну энергоресурсами.

Также в Венгрии открыто осуждали Украину за удары по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже провел переговоры с главой США Дональдом Трампом по этому поводу. Еврокомиссия ранее также обсудила безопасность нефтепровода «Дружба» с Киевом, передает телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Венгрии заблокируют обсуждения о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене. «Мы не позволим открыть основную часть переговоров о вступлении [Украины в ЕС], а именно конкретные главы переговоров», — заявил Сийярто в беседе с журналистами. По словам главы внешнеполитического ведомства, на встрече в столице Дании на Венгрию вновь пытались оказать давление, чтобы Будапешт дал согласие на ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу. Однако позиция правительства остается прежней, подчеркнул глава венгерского МИД, добавив, что присоединение Киева угрожает экономической стабильности всей Европы.  В последние месяцы Венгрия последовательно выступает против ускоренного приема Киева в Евросоюз. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, решение о начале переговоров было принято Советом Евросоюза в декабре 2023 года. В Будапеште также выступали против введения новых санкций против России, а точнее тех компаний, которые обеспечивают страну энергоресурсами. Также в Венгрии открыто осуждали Украину за удары по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже провел переговоры с главой США Дональдом Трампом по этому поводу. Еврокомиссия ранее также обсудила безопасность нефтепровода «Дружба» с Киевом, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...