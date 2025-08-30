Власти Венгрии заблокируют обсуждения о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене.
«Мы не позволим открыть основную часть переговоров о вступлении [Украины в ЕС], а именно конкретные главы переговоров», — заявил Сийярто в беседе с журналистами. По словам главы внешнеполитического ведомства, на встрече в столице Дании на Венгрию вновь пытались оказать давление, чтобы Будапешт дал согласие на ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу. Однако позиция правительства остается прежней, подчеркнул глава венгерского МИД, добавив, что присоединение Киева угрожает экономической стабильности всей Европы.
В последние месяцы Венгрия последовательно выступает против ускоренного приема Киева в Евросоюз. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, решение о начале переговоров было принято Советом Евросоюза в декабре 2023 года. В Будапеште также выступали против введения новых санкций против России, а точнее тех компаний, которые обеспечивают страну энергоресурсами.
Также в Венгрии открыто осуждали Украину за удары по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже провел переговоры с главой США Дональдом Трампом по этому поводу. Еврокомиссия ранее также обсудила безопасность нефтепровода «Дружба» с Киевом, передает телеканал «Царьград».
