Трамп: американских солдат не будет на Украине

Трамп заявил, что американских солдат на Украине не будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать присутствие в небе американских военных самолетов, однако самих солдат на земле — не будет. Об этом он заявил в интервью порталу Daily Caller.

«Наших солдат там не будет или чего-то другого», — подчеркнул Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Тем не менее он уточнил, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву с воздуха.

Трамп отметил, что обсуждение деталей находится на ранней стадии, и окончательные решения будут приниматься с учетом позиций европейских партнеров. Ранее лидеры Франции и Германии также указывали на необходимость выработки новых механизмов поддержки Киева в условиях продолжающегося конфликта.

Американский президент не стал раскрывать детали возможных соглашений, однако отметил, что Запад рассматривает разные форматы гарантий безопасности для Украины. Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности, однако детали участия США в обеспечении этих соглашений не обсуждались.

