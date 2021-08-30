В Москве произошла массовая драка

Массовая драка произошла в московской Некрасовке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве неизвестные устроили потасовку возле строительной площадки в районе Некрасовска. Как сообщает московское ГУ МВД, задержали 10 человек.

«В дежурную часть ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки, расположенной на ул. Маресьева, между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку», — говорится в сообщении пресс-службы МВД. Было задержано 10 человек, из которых трое местные жители.

Наказание предусмотрено частью первой статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Всем участникам конфликта назначен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Ранее в результате рейдов в столице полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов и депортировала около 200 человек, а также почти 18 тысячам человек запрещен въезд в Россию. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что трудовым мигрантам следует вести себя подобающим образом.