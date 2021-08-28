Собянин жестко обратился к приезжим. «Ведите себя подобающе»

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
В результате рейдов полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов, сообщил Сергей Собянин Фото:

Трудовым мигрантам следует вести себя в Москве подобающим образом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что в последнее время приезжие из стран СНГ стали чаще устраивать массовые драки, после чего полиция начала проводить жесткие рейды и депортировать людей из России.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры, в гостях вести себя подобающим образом», — сообщил Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Мэр Москвы отметил, что большинство трудовых мигрантов из СНГ ведут себя законопослушно: регистрируются, получают патенты и добросовестно трудятся. Однако недавно в столице произошло несколько серьезных правонарушений. Собянин сообщил, что в результате рейдов полиция возбудила в отношении мигрантов 800 уголовных дел и депортировала около 200 человек. Также 17,5 тысяче человек был запрещен въезд в Россию.

Ранее в Москве в одном из хостелов произошла драка, в которой участвовали более 20 мигрантов. Пять человек привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране. За это им может грозить депортация. Еще семь участников драки отделались протоколами за мелкое хулиганство. Аналогичные стычки произошли в Мытищах и Одинцовском городском округе, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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