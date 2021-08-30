Россия и Великобритания обсуждают признание COVID-сертификатов

Москва ведет переговоры с Лондоном по признанию COVID-сертификатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия обсуждает с Великобританией признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.

«РФ обсуждает с Великобританией возможное признание сертификатов о вакцинации», — цитирует сообщение министерства иностранных дел РФ ТАСС. Ранее глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что ведомство совместно с Минздравом РФ ведут переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов с Евросоюзом. Он выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится с решением этого вопроса, передает RT.

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