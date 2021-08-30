Россия и Великобритания обсуждают признание COVID-сертификатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинирование от коронавируса. Челябинск, пациент, эпидемия, укол, прививка, шприц, игла, медицина, врач, вакцинация, инъекция, коронавирус, covid, ковид, пандемия
Москва ведет переговоры с Лондоном по признанию COVID-сертификатов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия обсуждает с Великобританией признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.

«РФ обсуждает с Великобританией возможное признание сертификатов о вакцинации», — цитирует сообщение министерства иностранных дел РФ ТАСС. Ранее глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что ведомство совместно с Минздравом РФ ведут переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов с Евросоюзом. Он выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится с решением этого вопроса, передает RT.

Новость дополняется.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...