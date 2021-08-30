Пребывание Идрака Мирализаде признанно нежелательным на территории РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пребывание белорусского комика Идрака Мирализаде пожизненно «нежелательно» на территории РФ. Об этом сообщили на сайте МВД.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. Принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве так же отметили, что если комик не покинет страну самостоятельно, то его депортируют на родину. Ранее комика, неудачно пошутившего про русских, обязали явится в прокуратуру. Он не признал свою вину в разжигании межнациональной розни, однако извинился перед русскими после выхода из СИЗО. Таганский суд Москвы арестовал его на 10 суток.