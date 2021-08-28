На курганцах отрабатывают новые избирательные технологии

Курган готовится к выборам в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Впервые в Курганской области в ходе избирательной кампании в Госдуму применяют ряд технологий. Часть уже проходит опробацию, часть используют в трехдневный период голосования (с 17 по 19 сентября). О нововведениях URA.RU рассказали политтехнологи.

«Одно из главных нововведений — упрощение надомного голосования. Сейчас можно заявление не писать, а просто оставить заявку по телефону. В дни выборов комиссия придет на квартиру. Официальная причина — в связи с ковидом. Но это политтехнология, которая позволит работать с электоратом и его контролировать», — пояснил инсайдер из числа политтехнологов.

Еще одно из новшеств — попытки собрать электорат на одном участке. Некоторые работодатели призывают курганцев взять открепительные удостоверения и проголосовать на нужном участке. «Это используется для повышения явки на конкретном участке, который отличается протестным голосованием. Таких технологий масса, это называется обмен ресурсом», — отметил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

В Кургане усилена наглядная агитация. Некоторые партии используют для брендирования автомобили, по улицам ездят велосипедисты с флагами. Еще одна партия отправила своих депутатов отчитываться перед населением. Впервые широко задействованы общественники. «Мощно и активно идет работа общественного штаба поддержки. Это не формальное объединение, общественники проводят реальные встречи», — отметил политтехнолог.

Кроме того, в курганской кампании особый акцент сделают на подготовке наблюдателей. Главная цель, чтобы выборы в Курганской области были признаны легитимными.

URA.RU писало, что у политических партий и кандидатов в депутаты Госдумы начали дебаты. Они продлятся до 16 сентября.