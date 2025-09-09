Apple презентовала iPhone 17 Pro

Компания Apple 9 сентября представила новый смартфон iPhone 17 Pro. Презентация проходит в онлайн-формате на официальном сайте производителя. Об этом сообщили в компании. Новая модель стала главным анонсом осенней линейки устройств компании.
«Фронтальная и тыльная панели выполнены из керамического стекла, что обеспечивает повышенную защиту от царапин и ударов. Корпус изготовлен из цельного бруска авиационного алюминия, что делает устройство не только крепче, но и легче», — подчеркнули в пресс-службе Apple.
Ранее Apple анонсировала, что на осенней презентации представит серию iPhone 17 с новым дизайном, сверхтонкой версией Air и обновленной камерой, а также новые модели Apple Watch и AirPods. Официальное начало мероприятия было запланировано на 20:00 по московскому времени, а старт продаж новых устройств намечен на 19 сентября.
