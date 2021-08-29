Предвыборную агитацию кандидатов в депутаты от КПРФ в муниципалитетах ЯНАО заклеивают призывами принять участие в выборах. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» руководитель регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина.
«Участковые избирательные комиссии Нового Уренгоя на выборы приглашают. Ведь должны знать об административной ответственности за порчу агитации», — написала Кукушкина, опубликовав в подтверждение своих слов фото информационного щита.
Секретарь салехардского горкома КПРФ Людмила Журавлева добавила на своей странице, что подобная расклейка была пресечена в окружной столице, однако там инцидент удалось замять. По словам Журавлевой, технология как Салехарде, так и в Новом Уренгое использовалась одинаковая: полностью заклеивались специально отведенные места для агитации.
Редакция URA.RU направила вопросы в окружную избирательную комиссию ЯНАО и ТИК Нового Уренгоя. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее сообщалось, что неизвестные расклеивали плакаты с символикой КПРФ без ведома членов партии. На порчу предвыборных материалов сообщали и другие кандидаты.
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