Щиты для агитации оказались полностью заклеены призывами голосовать (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в ЯНАО — 2021

Предвыборную агитацию кандидатов в депутаты от КПРФ в муниципалитетах ЯНАО заклеивают призывами принять участие в выборах. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» руководитель регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина.

«Участковые избирательные комиссии Нового Уренгоя на выборы приглашают. Ведь должны знать об административной ответственности за порчу агитации», — написала Кукушкина, опубликовав в подтверждение своих слов фото информационного щита.

Секретарь салехардского горкома КПРФ Людмила Журавлева добавила на своей странице, что подобная расклейка была пресечена в окружной столице, однако там инцидент удалось замять. По словам Журавлевой, технология как Салехарде, так и в Новом Уренгое использовалась одинаковая: полностью заклеивались специально отведенные места для агитации.

Редакция URA.RU направила вопросы в окружную избирательную комиссию ЯНАО и ТИК Нового Уренгоя. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее сообщалось, что неизвестные расклеивали плакаты с символикой КПРФ без ведома членов партии. На порчу предвыборных материалов сообщали и другие кандидаты.

Плакаты избиркома закрыли агитацию КПРФ Фото: Елена Кукушкина, «ВКонтакте»