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Избиркомы в ЯНАО заклеивают предвыборную агитацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Щиты для агитации оказались полностью заклеены призывами голосовать (архивное фото) Фото:
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Выборы в ЯНАО — 2021

Предвыборную агитацию кандидатов в депутаты от КПРФ в муниципалитетах ЯНАО заклеивают призывами принять участие в выборах. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» руководитель регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина.

«Участковые избирательные комиссии Нового Уренгоя на выборы приглашают. Ведь должны знать об административной ответственности за порчу агитации», — написала Кукушкина, опубликовав в подтверждение своих слов фото информационного щита.

Секретарь салехардского горкома КПРФ Людмила Журавлева добавила на своей странице, что подобная расклейка была пресечена в окружной столице, однако там инцидент удалось замять. По словам Журавлевой, технология как Салехарде, так и в Новом Уренгое использовалась одинаковая: полностью заклеивались специально отведенные места для агитации.

Редакция URA.RU направила вопросы в окружную избирательную комиссию ЯНАО и ТИК Нового Уренгоя. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее сообщалось, что неизвестные расклеивали плакаты с символикой КПРФ без ведома членов партии. На порчу предвыборных материалов сообщали и другие кандидаты.

Плакаты избиркома закрыли агитацию КПРФ
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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