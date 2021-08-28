Курганскую школу не запустят к 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам показали новую школу, которую не запустят к 1 сентября из-за того, что инвестор и власти не договорились о цене выкупа объекта. Школа в селе Кетово простаивает уже второй год. Видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Школа по-прежнему не работает, власти не могут договориться с подрядчиком о стоимости выкупа объекта», — говорится в тексте поста в группе «Типичный Курган». На кадрах показано здание и внутреннее оформление школы. В учебных классах установлены новые парты с возможностью регулировки высоты. Обустроена доступная среда для детей-инвалидов.

Участники паблика возмутились, что с 1 сентября дети снова не пойдут в новое здание. «Кто-то кому-то зажал денег, а страдают дети. А школа реально красивая и достойная, любой родитель хотел бы, чтобы туда пошел их ребенок», — написал Степа Маслов. Мнение курганцев по поводу выкупа школы разделились. Одни считают, что застройщик захотел получить сверхприбыль, а в бюджет такие средства не заложены. Другие встали на сторону предпринимателя. Ответ под постом оставлен и департаментом образования. «Построенное здание — это собственность инвестора. Продавать его за сумму, определенную независимой экспертизой, он отказался. Других законных оснований выкупить объект, к сожалению, нет», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что руководитель компании «Эверест» (строил в Кетово школу) Андрей Лушников ждет от начальника курганского областного департамента образования Андрея Кочерова извинений. По мнению бизнесмена, чиновник предоставил неверную информацию по выкупу школы. По сведениям чиновника, застройщик просил на полмиллиарда больше, чем заявлено в экспертизе.