Досье нового свердловского замруководителя УФНС Мячковой, приехавшей из Кургана

Налоговик Ольга Мячкова получила перевод из Курганской области в свердловское УФНС. Чем запомнилась советник госслужбы в Кургане и какую работу ей придется выполнять в должности замруководителя налогового органа в Екатеринбурге — в материале URA.RU, основанном на фактах ее биографии из служебного досье с сайта УФНС.

Ранние годы и образование

Ольга Мячкова родилась 6 ноября 1983 года в городе Кургане. Ее профессиональный путь начался с получения высшего образования в Курганском государственном университете. В 2006 году она окончила университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», получив квалификацию «Менеджер». Год спустя, в 2007 году, Мячкова завершила обучение по специальности «Юриспруденция» и получила квалификацию «Юрист».

Начало профессиональной деятельности

После окончания учебы женщина начала свою карьеру в сфере налогообложения. С октября 2006 года по январь 2012 года она работала в ИФНС России по городу Кургану. Этот период стал для нее временем приобретения первого профессионального опыта и закрепления полученных в университете знаний.

Развитие карьеры в УФНС по Курганской области

В январе 2012 года Мячкова перешла на работу в управление Федеральной налоговой службы по Курганской области. За время работы в УФНС она прошла путь от главного государственного налогового инспектора до заместителя руководителя управления.

Профессиональные достижения и награды

Ольга Мячкова стала замруководителя УФНС по Свердловской области Фото: УФНС России по Свердловской области

За успехи в профессиональной деятельности и образцовое выполнение служебных обязанностей Ольга Дмитриевна была неоднократно отмечена руководством. В 2023 году ей была объявлена благодарность руководителя ФНС России. В том же году она получила благодарность от Федеральной службы судебных приставов. Налоговик является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Перевод в Екатеринбург

В ноябре 2025 года Мячкова была назначена на должность заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Назначение состоялось в соответствии с приказом ФНС России. В свердловском УФНС Мячкова будет работать со своим прежним коллегой и бывшим начальником Маратом Сагитуллиным, который летом 2024 года так же получил назначение из Кургана в Екатеринбург. Сагитуллин является руководителем свердловского УФНС.

