28 августа 2021
27 августа 2021

В Бразилии ограбили офис курганской компании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из грабителей угрожал сотрудникам компании пистолетом Фото:

Вооруженные люди ограбили офис курганской службы заказа такси в Бразилии. Об этом URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе компании.

«На офис сервиса заказа такси „Максим“ в Бразилии совершено вооруженное нападение. Преступление произошло 25 августа в городе Натал, крупнейшем в штате Риу-Гранди-ду-Норти», — рассказали в пресс-службе.

По данным представителей компании, двое в масках за три минуты украли ноутбук, телефоны, наручные часы и деньги. Один из грабителей угрожал работникам офиса пистолетом. Позже одного злоумышленника поймали. Второго грабителя разыскивают. Украденные вещи удалось вернуть. В пресс-службе организации сообщили, что компания работает в Бразилии с марта.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские мошенники придумали способ, как выманить деньги у таксистов. Жертвы потеряли 200 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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