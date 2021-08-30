Мэр Екатеринбурга приехал на уборку «Сима-ленда»

Вместе с Алексеем Орловым на уборке присутствовали Андрей Симановский и Иван Колесников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил совместную уборку старого локомотивного депо волонтерами «Сима-ленда» и сотрудниками СвЖД. К нему присоединились владелец торговой компании Андрей Симановский и глава СвЖД Иван Колесников.

«Сегодня волонтеры „Сима-ленда“ вычищают четвертый павильон. Сама идея музейного пространства на площадях 18 века — уникальна. Тут есть свободный доступ для горожан, особая атмосфера и новые подходы», — объяснил Алексей Орлов. Сегодняшняя акция была организована при содействии департамента общественных связей администрации Екатеринбурга.

В ходе уборки волонтеры собрали четыре вагона с мусором, который хранился в здании на протяжении многих лет: старые металлоконструкции, строительный мусор. Также волонтеры убрали всю грязь и пыль, почистили территорию вокруг депо. Как отмечают руководители волонтеров, мероприятие было организовано при поддержке департамента общественных проектов Екатеринбурга.

«Мы для себя четко понимаем, что рассказывать железнодорожникам о дороге — не очень нужно. Но рассказать горожанам и гостям Екатеринбурга о месте железной дороге в истории города и области, о том, сколько сил многие поколения положили на это — об этом хочется рассказать», — рассказал Иван Колесников.

Уборка на территории старинного депо — первая из двух акций, которые проведут волонтеры «Сима-ленда» на этой неделе. Планируется, что в выходные сотрудники компании отправятся в Ирбит, где преобразят один из парков, тем самым сделав подарок местным жителям ко Дню города.

За последние два месяца волонтеры «Сима-ленда» провели большое количество уборок в Екатеринбурге. За это время силами сотрудников преобразились пляжи на визовском пруду и на улице Новостроя, березовая роща в Академическом, парк рядом с ТЦ «Дирижабль» и несколько детских площадок.

Волонтеры собрали большое количество мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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