30 августа 2021

Американский дипломат назвал «Северный поток — 2» большой ошибкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Допустить окончание строительства «Северного потока -2» было со стороны США большой ошибкой Фото:
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«Северный поток — 2»

Правительство США не должно было допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку он сильно укрепил позиции России в мире. Такое мнение высказал экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

«Мы понимаем, что совершили ошибку. Большую ошибку. Мы сами вручили России тот рычаг, с помощью которого она сможет пренебрегать не только Украиной с помощью цены на транзит, но также получить влияние над Германией. И вообще над всей Западной Европой», — заявил он в интервью украинскому телеканалу «Дом».

По его словам, США должно будет проследить за тем, как ФРГ (сторона, также заинтересованная в «Северном потоке — 2») будет развивать энергобезопасность Украины, в соответствии со взятыми на себя обязательствами.

Газопровод «Северный поток — 2», проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. Украина с одной стороны настаивает на санкциях против него, а с другой — хочет стать управляющим газопроводом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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