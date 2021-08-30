Американский дипломат назвал «Северный поток — 2» большой ошибкой

Правительство США не должно было допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку он сильно укрепил позиции России в мире. Такое мнение высказал экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.
«Мы понимаем, что совершили ошибку. Большую ошибку. Мы сами вручили России тот рычаг, с помощью которого она сможет пренебрегать не только Украиной с помощью цены на транзит, но также получить влияние над Германией. И вообще над всей Западной Европой», — заявил он в интервью украинскому телеканалу «Дом».
По его словам, США должно будет проследить за тем, как ФРГ (сторона, также заинтересованная в «Северном потоке — 2») будет развивать энергобезопасность Украины, в соответствии со взятыми на себя обязательствами.
Газопровод «Северный поток — 2», проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. Украина с одной стороны настаивает на санкциях против него, а с другой — хочет стать управляющим газопроводом.
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