Польша и Украина объединятся против «Северного потока-2»

Для противодействия «Северному потоку-2» Украина и Польша могут создать газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24-й газовой конференции Gazterm.
«Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», — сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.
В компании отмечают, что «Северный поток-2» является главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы, а Польша и Украина могут создать мощный газовый коридор. «С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», — сказал Сергей Макогон.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что сохранить транзит российского газа через Украину можно с помощью переноса «точек передачи газа» на русско-украинскую границу. По его мнению, если Москва не пойдет на этот шаг, то Европа не даст запустить газопровод «Северный поток-2».
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