30 августа 2021

Польша и Украина объединятся против «Северного потока-2»

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, трубы, конвейер, трубная металлургическая компания, тмк, северский трубный завод, цех, производство
Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба Фото:
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«Северный поток — 2»

Для противодействия «Северному потоку-2» Украина и Польша могут создать газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24-й газовой конференции Gazterm.

«Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», — сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

В компании отмечают, что «Северный поток-2» является главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы, а Польша и Украина могут создать мощный газовый коридор. «С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», — сказал Сергей Макогон.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что сохранить транзит российского газа через Украину можно с помощью переноса «точек передачи газа» на русско-украинскую границу. По его мнению, если Москва не пойдет на этот шаг, то Европа не даст запустить газопровод «Северный поток-2».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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