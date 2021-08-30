30 августа 2021
29 августа 2021
28 августа 2021

Путин дал денег на восстановление челябинской усадьбы Демидовых

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Архивное фото. Дом Демидовых, Белая дача. Кыштым. Челябинская область, белый дом, белая дача, кыштым, усадьба демидовых, памятник истории, дом демидовых
«Белую дачу» в Кыштыме реконструируют Фото:

Масштабная реконструкция «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме, начнется в 2022 году. Об этом 31 августа заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, усадьбу будут восстанавливать по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В 2019 году я был в Кыштыме, мне показали „Белый дом“, и я рассказал о нем президенту. Он дал первое поручение и это позволило нам зайти в госпрограмму Минкультуры РФ. Со следующего года мы начнем капитальный ремонт», — заявил Текслер.

По словам губернатора, это будет не просто реконструкция, а полная реновация с сохранением всех исторических особенностей здания. На этой неделе соберутся ответственные лица от культуры, в том числе общественники, чтобы синхронизировать работу. На реконструкцию уйдет от двух от трех лет. Работы будут оплачиваться и федерального и регионального бюджетов.

Памятник истории и культуры федерального значения, усадьба Демидовых «Белый дом» — находится в центре Кыштыма. Его строительство началось в 1757 году, в в 1826 году усадьба была перестроено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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