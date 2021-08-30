Евгений Куйвашев возглавляет партсписки «Единой России» на выборах в ГД и Заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловский политтехнологический штаб начал сшивать пиар губернатора Евгения Куйвашева и «Единой России» (Куйвашев возглавляет партсписки на выборах в Госдуму и Заксобрание), как того требовала администрация президента (АП). На улицах Екатеринбурга появились билборды с главой региона и слоганом «Мой выбор. „Единая Россия“». Это старт последнего этапа агитационной кампании, отмечает источник URA.RU в политтусовке.

Описываемые баннеры с Куйвашевым и ЕР — третьи в линейке, выпускаемой с июля. На предыдущих — фото губернатора сопровождалось сначала фразами «Работа (в других вариациях — цены, дети, прим. URA.RU). Это волнует каждого из нас», а затем обещанием: «Справимся». По данным агентства, главными авторами считаются неформальный советник Куйвашева, руководитель команды политтехнологов Ринат Хазеев и Алексей Швайгерт.

Как сообщали источники URA.RU, основная претензия АП и центрального исполкома «Единой России» к этим агитматериалам была в отсутствии символики ЕР (хотя билборды выпускали за счет партийного фонда). Команда Хазеева объясняла это нежеланием начинать избирательную кампанию с притягивания антирейтинга ЕР к Куйвашеву. Комментируя спор, собеседники URA.RU еще тогда прогнозировали, что ЕР и Куйвашев появятся на одном плакате к концу августа.

Источник URA.RU, близкий к штабу, полагает, что это последняя серия билбордов с лицом губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые плакаты, выпущенные в июле, выглядели так. Федеральным кураторам выборов не нравились отсутствие на них «Единой России» и размытость рекламного слогана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продолжение пиар-кампании было подготовлено в начале августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU