30 августа 2021

Пиарщики Куйвашева ответили на претензию Кремля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Промышленный форум
Евгений Куйвашев возглавляет партсписки «Единой России» на выборах в ГД и Заксобрание Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловский политтехнологический штаб начал сшивать пиар губернатора Евгения Куйвашева и «Единой России» (Куйвашев возглавляет партсписки на выборах в Госдуму и Заксобрание), как того требовала администрация президента (АП). На улицах Екатеринбурга появились билборды с главой региона и слоганом «Мой выбор. „Единая Россия“». Это старт последнего этапа агитационной кампании, отмечает источник URA.RU в политтусовке.

Описываемые баннеры с Куйвашевым и ЕР — третьи в линейке, выпускаемой с июля. На предыдущих — фото губернатора сопровождалось сначала фразами «Работа (в других вариациях — цены, дети, прим. URA.RU). Это волнует каждого из нас», а затем обещанием: «Справимся». По данным агентства, главными авторами считаются неформальный советник Куйвашева, руководитель команды политтехнологов Ринат Хазеев и Алексей Швайгерт.

Как сообщали источники URA.RU, основная претензия АП и центрального исполкома «Единой России» к этим агитматериалам была в отсутствии символики ЕР (хотя билборды выпускали за счет партийного фонда). Команда Хазеева объясняла это нежеланием начинать избирательную кампанию с притягивания антирейтинга ЕР к Куйвашеву. Комментируя спор, собеседники URA.RU еще тогда прогнозировали, что ЕР и Куйвашев появятся на одном плакате к концу августа.

Предвыборная реклама. Екатеринбург
Источник URA.RU, близкий к штабу, полагает, что это последняя серия билбордов с лицом губернатора
Фото:
Предвыборная агитация. Екатеринбург
Первые плакаты, выпущенные в июле, выглядели так. Федеральным кураторам выборов не нравились отсутствие на них «Единой России» и размытость рекламного слогана
Фото:
Предвыборная агитация. Екатеринбург
Продолжение пиар-кампании было подготовлено в начале августа
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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