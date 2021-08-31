Лавина накрыла альпинистов в Северной Осетии

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Природный парк «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, скалы, природа, горы, западный саян, природный парк ергаки
ЧП произошло в горах Северной Осетии Фото:

В Северной Осетии сошла лавина. Она накрыла альпинистов, есть пострадавшие.

По информации telegram-канала 112, ЧП случилось на горе Казбек, на высоте четыре тысячи метров. Под удар попала тургруппа, поднимавшаяся со стороны Грузии. РЕН-ТВ передает о пострадавших. По сведениям telegram-канала «Известий», участвовавшая в восхождении женщина получила перелом ноги.

Обновлено в 12:01: telegram-канал РЕН-ТВ уточняет, что пострадали трое граждан Украины.

Похожий инцидент произошел в апреле в республике Коми. Там в нацпарке «Югыд Ва» под лавину угодили пермские туристы. Двое погибли, один выжил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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