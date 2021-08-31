Соцсети взорвала битва «Тануки» и «Мужского государства». «Жаба против гадюки!»

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Telegram-канал «Мужское государство» раскритиковал рекламу «Тануки» Фото:

Сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании за рекламу с темнокожими и геями. Компания призвала пользователей соцсетей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить внимание на проблему.

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде», — указано в аккаунте «Тануки» социальной сети Instagram.

«Мужское государство» начало травлю «Тануки» после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой и потребовало извинений перед русскими за «навязывание чуждых ценностей». Пользователи в соцсетях неоднозначно отреагировали на высказывания.

Одни пользователи раскритиковали «Мужское государство»
Другие поддержали основателя движения Владислава Позднякова
Пользователи соцсетей решили стать клиентами «Тануки»
В комментариях одобрили рекламу «Тануки»
… и предложили компании обратиться в правоохранительные органы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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