Telegram-канал «Мужское государство» раскритиковал рекламу «Тануки» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании за рекламу с темнокожими и геями. Компания призвала пользователей соцсетей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить внимание на проблему.

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде», — указано в аккаунте «Тануки» социальной сети Instagram.

«Мужское государство» начало травлю «Тануки» после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой и потребовало извинений перед русскими за «навязывание чуждых ценностей». Пользователи в соцсетях неоднозначно отреагировали на высказывания.

Одни пользователи раскритиковали «Мужское государство» Скриншот Twitter

Другие поддержали основателя движения Владислава Позднякова Скриншот Twitter

Пользователи соцсетей решили стать клиентами «Тануки» Скриншот Twitter

В комментариях одобрили рекламу «Тануки» Скриншот Twitter

… и предложили компании обратиться в правоохранительные органы Скриншот Twitter