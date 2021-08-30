Свердловская область попала в лидеры по новым зараженным COVID-19

В Свердловской области за сутки заболело 516 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловская область оказалась на третьем месте по числу новых случаев заражения коронавирусом на 31 августа. В регионе выявлено 516 новых заболевших, сообщили в оперштабе Москвы.

«Свердловская область — 516 [зараженных]», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале оперативного штаба. Из данных следует, что Свердловская область по числу новых случаев стоит после Москвы и Московской области, где за сутки обнаружили 1162 и 758 новых заражений соответственно.

По данным свердловского оперштаба, в регионе за день выписан 461 человек, перенесший коронавирус. Умерли от инфекции за сутки 32 человека. 731 пациент, по данным на 31 августа, находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о росте числа смертей от коронавируса в регионе. Во второй половине августа в Свердловской области общее число смертей от инфекции приблизилось к пяти тысячам.