30 августа 2021
29 августа 2021

В Перми сдают квартиру с джакузи и барбекю на террасе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ЖК Арсенал. Пермь, школа, жк арсенал
ЖК «Альпийская горка» состоит из шести 19-25-этажных домов Фото:

Четырехкомнатную квартиру в пермском жилом комплексе «Альпийская горка» сдают за 100 тысяч рублей в месяц. На сайте Avito указано, что в квартире есть открытая терраса с барбекю и SPA-бассейном.

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«Преимуществом квартиры является собственная терраса площадью 100 кв. м, которая может эксплуатироваться круглогодично. На террасе постелен искусственный газон, имеется барбекю, SPA-бассейн, зона отдыха с диванами. Сдается только на длительный срок порядочным, платежеспособным квартирантам без животных», — сказано в объявлении.

Арендодатель дополнительно указывает, что квартирантов с детьми не рассматривает. При заселении также потребуется внести депозит в размере месячной арендной платы. Помимо террасы в квартире есть кухня-гостиная, гостиная с камином, спальня с гардеробом, кабинет, сауна и два санузла.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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