ЖК «Альпийская горка» состоит из шести 19-25-этажных домов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Четырехкомнатную квартиру в пермском жилом комплексе «Альпийская горка» сдают за 100 тысяч рублей в месяц. На сайте Avito указано, что в квартире есть открытая терраса с барбекю и SPA-бассейном.

«Преимуществом квартиры является собственная терраса площадью 100 кв. м, которая может эксплуатироваться круглогодично. На террасе постелен искусственный газон, имеется барбекю, SPA-бассейн, зона отдыха с диванами. Сдается только на длительный срок порядочным, платежеспособным квартирантам без животных», — сказано в объявлении.

Арендодатель дополнительно указывает, что квартирантов с детьми не рассматривает. При заселении также потребуется внести депозит в размере месячной арендной платы. Помимо террасы в квартире есть кухня-гостиная, гостиная с камином, спальня с гардеробом, кабинет, сауна и два санузла.

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru