31 августа 2021

В Госдуме рассказали, у каких россиян вырастут пенсии в сентябре

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Несколько категорий российских пенсионеров ждет прибавка к выплатам в сентябре Фото:
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Пенсионная реформа в России

Россиянам, которым в августе исполнилось 80 лет, пенсионерам-опекунам, и проживающим в районах Крайнего Севера в сентябре проиндексируют выплаты. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«80-летние пенсионеры получат увеличение пенсии. Это связано именно с почтенным возрастом. Им устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Индексация затронет россиян-пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — сказала URA.RU Светлана Бессараб.

«Прибавка коснется и пенсионеров, которые содержат ребенка до 18 лет или студента очной формы обучения. Пенсионеры-опекуны. Вы помните, что мы для них приняли решение, что теперь они не приравниваются к работающим пенсионерам, то есть, проходит ежегодная индексация пенсии», — добавила парламентарий.

Также изменения затронут и льготную категорию населения. «Каждый льготник имеет право на получение, к примеру, лекарств, путевок, бесплатного проезда по так называемой монетизации льгот. Это денежная компенсация в размере чуть больше 1200 рублей в месяц. Пенсионеры могут как сохранить эту льготу, так и получить услуги», — уточнила депутат Госдумы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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