«Газпром» оценил последствия ЧП на заводе в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Поврежденные установки «Газпром» планирует заменить в 2022 году (архивное фото) Фото:

Ущерб природе и добыче газа в результате аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем (ЯНАО) незначителен, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников. По словам топ-менеджера, уже в 2022 году поврежденное оборудование будет полностью заменено.

«Газпром» оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни», — заявил Иванников в ходе телефонной конференции, передает агентство «Прайм».

Ранее СМИ сообщали о том, что авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое якобы может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) на внутреннем рынке и проблемам в топливном и нефтехимическом секторах. «Газпром» также был вынужден уменьшить экспортные поставки по газопроводу «Ямал—Европа», из-за чего запасы компании в хранилищах в Европе сократились до исторического минимума.

Пожар произошел на заводе «Газпром Переработка» произошел в начале августа. К расследованию на месте происшествия приступили представители федеральных ведомств — Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...