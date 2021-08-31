«Газпром» оценил последствия ЧП на заводе в Новом Уренгое

Поврежденные установки «Газпром» планирует заменить в 2022 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ущерб природе и добыче газа в результате аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем (ЯНАО) незначителен, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников. По словам топ-менеджера, уже в 2022 году поврежденное оборудование будет полностью заменено.

«Газпром» оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни», — заявил Иванников в ходе телефонной конференции, передает агентство «Прайм».

Ранее СМИ сообщали о том, что авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое якобы может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) на внутреннем рынке и проблемам в топливном и нефтехимическом секторах. «Газпром» также был вынужден уменьшить экспортные поставки по газопроводу «Ямал—Европа», из-за чего запасы компании в хранилищах в Европе сократились до исторического минимума.

Пожар произошел на заводе «Газпром Переработка» произошел в начале августа. К расследованию на месте происшествия приступили представители федеральных ведомств — Ростехнадзора и Росприроднадзора.