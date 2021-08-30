С 1 сентября школьники будут учиться по новым правилам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса власти ХМАО ввели особый режим в новом учебном году. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список новых правил и ограничений, которые будут действовать в школах региона.

Линейка 1 сентября по новым правилам

Прийти на линейки просто так теперь нельзя. Родители должны заранее уведомить образовательное учреждение о своих планах, чтобы посетить мероприятие 1 сентября. Особые условия власти ввели и для родителей, не живущих вместе с ребенком «Родители, не проживающие с ребенком, должны будут представить прививочный сертификат, отрицательный результат теста на коронавирус или справку об эпидокружении», — объяснили URA.RU в «Центре управления регионом», который создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Раздельное обучение и термометры на входе

По заявлениям властей, начало учебного года стартует в очном формате. При этом управление Роспотребнадзора ввело ряд ограничений для школ:

запрещается проведение общешкольных мероприятий (имеются в виду мероприятия, в которых участвует больше одного класса);

каждый учебный день будет начинаться с обязательной термометрии. Дети с признаками инфекции будут сразу же изолированы до приезда бригады скорой;

дети, переболевшие коронавирусом, должны будут получить разрешение врача на посещение школы, но за справками ходить будет не нужно — школу уведомят без участия родителей;

за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет для занятий по всем предметам. Исключения сделают только для уроков физкультуры или технологии, то есть для тех, где требуется дополнительное оборудование. Бассейны школьники тоже будут посещать отдельно от других классов;

в помещениях должна проводиться ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. А на входе в школу, столовых и туалетных комнатах должны находиться антисептики;

школы должны будут придерживаться специального графика уроков, перемен и приема пищи в столовой. Все это сделано для уменьшения количества контактов учеников, чтобы в случае появления очага заболевания, не пришлось отправлять на карантин все учреждение;

родительские собрания будут проходить онлайн. Правило будет действовать минимум до 1 января 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заявили о готовности к дистанционному обучению. Несмотря на то, что учебный год начнется в очном формате, власти региона готовы перевести школы на дистанционный формат обучения в случае актированных дней, а также ухудшения эпидситуации.