Школьники могли бы больше времени посвящать литературе, считает Олег Смолин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для учащихся шестых, седьмых и восьмых классов нужно убрать из школьной программы предмет «обществознание». Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор философских наук Олег Смолин.

«Как доктор философских наук и специалист по этому вопросу, я убежден, что как минимум в шестом, седьмом, восьмом классах обществознанию делать нечего. Дети этого предмета по-настоящему не понимают. Мы изучали обществознание один год в 11-м классе, но были более социально ориентированы, чем современные дети, потому что не предметом это формируется», — сказал URA.RU Олег Смолин.

Депутат Госдумы уверен, что вместо обществознания школьники могли бы изучать литературу. «Я бы сократил часть курса обществознания и, может быть, заменил бы его курсом великой русской литературы. Современные дети очень мало читают. По оценкам психологов, к сожалению, современные дети очень слабо умеют сопереживать, радоваться за других людей», — объяснил он.

При этом, отметил Смолин, для старшеклассников можно напротив расширить изучение обществознания. «С моей точки зрения, в школьную программу сейчас, если и можно что-то добавлять, то, может быть, в старших классах этика и психология семейной жизни, в рамках обществознания», — добавил парламентарий.