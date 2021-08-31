Пушкина просит генпрокурора РФ проверить «Мужское государство»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В нем она попросила его проверить деятельность движения «Мужское государство».
«На этот раз в поле моего зрения попала статья, в которой говорится о травле движением сети ресторанов „Тануки“ в связи с их рекламной кампанией. Прошу вас, Игорь Викторович [Краснов], провести проверку, дать правовую оценку и принять меры прокурорского реагирования», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении издания «Известия».
По мнению Пушкиной, это движение дискриминирует определенные группы населения России. «Мужское государство» начало травлю «Тануки» после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Движение потребовало извинений перед русскими за «навязывание чуждых ценностей». После угроз «Мужского государства» и ложных сообщений о минировании заведений в Москве сеть ресторанов обратилась в правоохранительные органы.
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