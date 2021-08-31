31 августа 2021

Зеленский готов встретиться с Путиным после Байдена

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Зеленский давно готов увидеться на переговорах с Владимиром Путиным Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров.

«Мой президент несколько раз заявлял. Он готов в любое время [к встрече с Путиным]», — заявил РИА «Новости» Сергей Никифоров.

Ему также задали о вопрос о том, как идет подготовка к этой встрече. Никифиров сказал, что об этом надо спрашивать Путина.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в столицу США утром 31 августа для встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на 1 сентября. С ним вместе в Вашингтон прибыла первая леди Елена Зеленская, сообщает RT. Помимо Байдена украинский лидер встретится с американскими чиновниками, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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