Сергей Лавров будет работать в столице Урала 2 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К приезду министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Екатеринбург власти разместили баннеры с его изображением в центре города (Лавров входит в федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму). Также на городских улицах замечены билборды с Анной Кузнецовой — детским омбудсменом, которая, как и Лавров, представляет федеральный партсписок «Единой России», и Жанной Рябцевой, руководителем свердловского исполкома ОНФ, идущей на третьем месте в свердловском списке ЕР на выборах в ГД.

Лавров будет работать в Екатеринбурге 2 сентября (но прилететь в столицу Урала он может уже вечером 1-го). По неофициальным данным, у него запланирован ряд встреч — в том числе с губернатором Евгением Куйвашевым (возглавляет свердловский список ЕР на выборах в ГД) и журналистами.

На следующей неделе, с 5-го по 7 сентября, в Екатеринбурге ожидают еще одного лидера «Единой России» на выборах в Госдуму — главврача московской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Источники агентства предполагали, что в рамках поездки у него состоится разговор с областным министром здравоохранения Андреем Карловым.

Вместе с Лавровым, Проценко и Кузнецовой в первую пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму-2021 входят глава Минобороны Сергей Шойгу и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Шмелева приезжала в Екатеринбург 12 августа.

Билборды с изображением Лаврова корреспондент URA.RU заметил на ул. Восточная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU