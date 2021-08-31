Главврач Коммунарки едет в Екатеринбург для встречи с министром

Денис Проценко объезжает регионы, где есть проблемы в здравоохранении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Главврач московской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, входящий в первую пятерку списка «Единой России» на выборах, приедет в Екатеринбург. Медик, объезжающий регионы с проблемами в здравоохранении, должен встретиться с главой свердловского минздрава Андреем Карловым, сообщил URA.RU источник в медицинских кругах.

«Проценко ждут в Екатеринбурге с 5 по 7 сентября, будет совещание с министром [Карловым]. В последние недели Проценко ездит туда, где есть проблемы со здравоохранением. Возможно, встреча будет связана с высокой смертностью [от коронавируса] в Свердловской области», — рассказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы реготделения «Единой России» Максим Бестфатер заявил URA.RU, что приезд Проценко в Екатеринбург действительно ожидается, однако точных данных о дате и программе визита пока нет. Пресс-атташе свердловского минздрава Константин Шестаков допустил, что главврач может провести совещание с министром Карловым, если будет в Екатеринбурге.

30 августа Проценко прилетел с двухдневным визитом в ХМАО. Главврач встретился с губернатором Натальей Комаровой и обсудил с ней медицинские новшества региона. Проценко пообещал применять по всей России опыт Югры по созданию так называемой плавучей поликлиники.

Ранее источники URA.RU анонсировали приезд в Екатеринбург другого лидера списка ЕР — министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ожидается, что он нанесет визит 2 сентября. Вместе с Лавровым и Проценко в первую пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму-2021 входят глава Минобороны Сергей Шойгу, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.